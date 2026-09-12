На Филиппинах число погибших при пожаре на пароме возросло до 76

Число погибших в результате пожара на борту парома MV June Aster в провинции Палаван на Филиппинах возросло до 76 человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на филиппинские медиа, об этом говорится в сообщении Береговой охраны Филиппин.

Согласно информации, 13 человек числятся пропавшими без вести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Власти сообщили, что 43 человека выжили в результате пожара. Еще два человека, указанных в списке пассажиров, заявили, что не поднимались на борт судна.

Таким образом, согласно списку пассажиров, на борту парома могли находиться 134 человека. Власти отмечают, что эти данные могут измениться по мере продолжения поисково-спасательных работ и идентификации погибших.

Напомним, что пожар на пароме произошел вечером 9 сентября. Первоначально сообщалось о пяти погибших, позднее число жертв возросло до 35, а затем до 76 человек. Причины возгорания устанавливаются.