МЮ объявил, что отклонит любые предложения по трансферу Фернандеша

Английский «Манчестер Юнайтед» не намеревается расставаться со своим капитаном Бруну Фернандешем в текущее летнее трансферное окно.

Руководство манкунианцев готово отклонить абсолютно любое предложение по 31-летнему португальскому полузащитнику независимо от предлагаемой суммы. Источник в клубе подчеркивает, что хавбек не продается ни за какие деньги.

Интерес к игроку проявляли турецкий «Галатасарай», а также итальянские «Ювентус» и «Милан». Стамбульский клуб даже готовил трансферный пакет на сумму около 50 миллионов евро. Позиция «Манчестер Юнайтед» укрепилась по сравнению с прошлым годом, когда футболисту предоставляли право выбора при интересе со стороны саудовского «Аль-Хиляля». Действующее соглашение Фернандеша, установившего в минувшем сезоне рекорд АПЛ с 21 результативной передачей, рассчитано еще на один сезон.