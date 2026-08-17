 МЮ объявил, что отклонит любые предложения по трансферу Фернандеша | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

МЮ объявил, что отклонит любые предложения по трансферу Фернандеша

First News Media23:05 - 17 / 08 / 2026
МЮ объявил, что отклонит любые предложения по трансферу Фернандеша

Английский «Манчестер Юнайтед» не намеревается расставаться со своим капитаном Бруну Фернандешем в текущее летнее трансферное окно.

Руководство манкунианцев готово отклонить абсолютно любое предложение по 31-летнему португальскому полузащитнику независимо от предлагаемой суммы. Источник в клубе подчеркивает, что хавбек не продается ни за какие деньги.

Интерес к игроку проявляли турецкий «Галатасарай», а также итальянские «Ювентус» и «Милан». Стамбульский клуб даже готовил трансферный пакет на сумму около 50 миллионов евро. Позиция «Манчестер Юнайтед» укрепилась по сравнению с прошлым годом, когда футболисту предоставляли право выбора при интересе со стороны саудовского «Аль-Хиляля». Действующее соглашение Фернандеша, установившего в минувшем сезоне рекорд АПЛ с 21 результативной передачей, рассчитано еще на один сезон.

Поделиться:
382

Актуально

Общество

Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех граждан России

Экономика

Цена эксперимента: AFB Bank вырос вдвое, но заработать на этом не получилось

Политика

Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое ...

Политика

Фестивальный демарш: как в Хорватии премировали армянский пропагандистский ...

Спорт

МЮ объявил, что отклонит любые предложения по трансферу Фернандеша

«Карабах» стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана с победы

Комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram – ФОТО

"Зиря" забил два гола "Шафе" в первом туре Премьер-лиги

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Обнародован состав сборной Азербайджана по парадзюдо на чемпионате Европы

«Сабах» разгромил «Орхус» 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Гренада поддержала Инфантино и отказалась признавать действия в обход процедур ФИФА

Бойкот, которого нет: Европа едет в Польшу, а Океания отказалась требовать смены руководства ФИФА

Последние новости

Старейший монарх Европы Харальд V попал в больницу

17 / 08 / 2026, 23:55

В Баку временно ограничат движение на двух улицах

17 / 08 / 2026, 23:40

Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое сотрудничество

17 / 08 / 2026, 23:20

МЮ объявил, что отклонит любые предложения по трансферу Фернандеша

17 / 08 / 2026, 23:05

Трамп заявил, что Ким Чен Ын согласился на переговоры

17 / 08 / 2026, 22:42

Миннауки объявляет регистрацию на вакантные должности директоров школ

17 / 08 / 2026, 22:13

«Карабах» стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана с победы

17 / 08 / 2026, 21:56

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 18 августа

17 / 08 / 2026, 21:32

170 человек получили право на внеконкурсное поступление в университеты

17 / 08 / 2026, 21:17

Греческий нефтяной танкер Skiros подвергся удару под Новороссийском

17 / 08 / 2026, 21:03

Фестивальный демарш: как в Хорватии премировали армянский пропагандистский нарратив

17 / 08 / 2026, 20:45

Эльчин Амирбеков встретился с послом Литвы в Азербайджане

17 / 08 / 2026, 20:35

Financial Times: Азербайджан становится одной из «малых средних держав» мировой политики

17 / 08 / 2026, 20:15

Израиль и США договорились о разоружении ХАМАС перед выводом войск ЦАХАЛ

17 / 08 / 2026, 19:47

США выделят почти $23 млрд на расширение выпуска Tomahawk

17 / 08 / 2026, 19:32

Иран меняет военную политику с оборонительной на наступательную

17 / 08 / 2026, 19:15

Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех граждан России

17 / 08 / 2026, 18:55

На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта

17 / 08 / 2026, 18:33

Мужчина, объявленный в розыск по линии Интерпола, экстрадирован из Казахстана в Азербайджан

17 / 08 / 2026, 18:25

В Самухском районе утонул 12-летний мальчик

17 / 08 / 2026, 18:15
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. Для14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25