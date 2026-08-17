Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое сотрудничество

Делегация во главе со специальным представителем Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым провела встречи в парламенте Румынии.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Румынии.

Отмечается, что 17 августа делегация во главе с Эльчином Юсубовым, находящаяся с официальным визитом в Румынии, провела ряд встреч в парламенте этой страны.

В верхней палате парламента — Сенате — состоялась встреча с заместителем председателя правящей Национальной либеральной партии, сенатором Глад-Аурелом Варгой.

В ходе встречи были обсуждены развитие двусторонних отношений, межрегиональное сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Сенатор Глад-Аурел Варга отметил наличие исторических дружественных и тесных партнерских отношений между Румынией и Азербайджаном, заявив о готовности оказать соответствующую поддержку на парламентском уровне развитию межрегиональных экономических и инвестиционных связей. Он также подчеркнул, что отношения между парламентами двух стран развиваются в положительной динамике, и пригласил азербайджанскую сторону к сотрудничеству с регионом Арад, который он представляет.

Эльчин Юсубов проинформировал сенатора Глад-Аурела Варгу о договоренностях, достигнутых в рамках его визита в румынский регион Марамуреш.

Он также рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном за счет собственных финансовых возможностей на освобожденных от оккупации территориях Карабахского региона, в том числе об инфраструктурных проектах и возможностях, созданных для иностранных инвесторов.

Эльчин Юсубов выразил благодарность румынской стороне за оказанное внимание и пригласил сенатора Глад-Аурела Варгу посетить Ханкенди.

Кроме того, в Палате депутатов парламента состоялась встреча делегации с заместителем председателя правящей Социал-демократической партии, депутатом и сопредседателем парламентской группы дружбы между Азербайджаном и Румынией с румынской стороны Марианом Неакшу, а также депутатом Раду Опря.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о межпарламентских отношениях и запланированных мероприятиях.

Мариан Неакшу назвал Азербайджан надежным партнером Румынии, вспомнив свой визит в Азербайджан в составе румынской делегации три года назад и прием у Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он подчеркнул важность разработки плана действий для эффективного развития экономического сотрудничества, организации взаимных визитов и реализации совместных проектов.

Эльчин Юсубов пригласил Мариана Неакшу посетить Карабах. М. Неакшу поблагодарил за приглашение и пообещал в ближайшее время посетить Азербайджан, в частности Карабах.