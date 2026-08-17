 Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое сотрудничество | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое сотрудничество

First News Media23:20 - 17 / 08 / 2026
Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое сотрудничество

Делегация во главе со специальным представителем Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым провела встречи в парламенте Румынии.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Румынии.

Отмечается, что 17 августа делегация во главе с Эльчином Юсубовым, находящаяся с официальным визитом в Румынии, провела ряд встреч в парламенте этой страны.

В верхней палате парламента — Сенате — состоялась встреча с заместителем председателя правящей Национальной либеральной партии, сенатором Глад-Аурелом Варгой.

В ходе встречи были обсуждены развитие двусторонних отношений, межрегиональное сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Сенатор Глад-Аурел Варга отметил наличие исторических дружественных и тесных партнерских отношений между Румынией и Азербайджаном, заявив о готовности оказать соответствующую поддержку на парламентском уровне развитию межрегиональных экономических и инвестиционных связей. Он также подчеркнул, что отношения между парламентами двух стран развиваются в положительной динамике, и пригласил азербайджанскую сторону к сотрудничеству с регионом Арад, который он представляет.

Эльчин Юсубов проинформировал сенатора Глад-Аурела Варгу о договоренностях, достигнутых в рамках его визита в румынский регион Марамуреш.

Он также рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном за счет собственных финансовых возможностей на освобожденных от оккупации территориях Карабахского региона, в том числе об инфраструктурных проектах и возможностях, созданных для иностранных инвесторов.

Эльчин Юсубов выразил благодарность румынской стороне за оказанное внимание и пригласил сенатора Глад-Аурела Варгу посетить Ханкенди.

Кроме того, в Палате депутатов парламента состоялась встреча делегации с заместителем председателя правящей Социал-демократической партии, депутатом и сопредседателем парламентской группы дружбы между Азербайджаном и Румынией с румынской стороны Марианом Неакшу, а также депутатом Раду Опря.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о межпарламентских отношениях и запланированных мероприятиях.

Мариан Неакшу назвал Азербайджан надежным партнером Румынии, вспомнив свой визит в Азербайджан в составе румынской делегации три года назад и прием у Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он подчеркнул важность разработки плана действий для эффективного развития экономического сотрудничества, организации взаимных визитов и реализации совместных проектов.

Эльчин Юсубов пригласил Мариана Неакшу посетить Карабах. М. Неакшу поблагодарил за приглашение и пообещал в ближайшее время посетить Азербайджан, в частности Карабах.

Поделиться:
341

Актуально

Общество

Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех граждан России

Экономика

Цена эксперимента: AFB Bank вырос вдвое, но заработать на этом не получилось

Политика

Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое ...

Политика

Фестивальный демарш: как в Хорватии премировали армянский пропагандистский ...

Политика

Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое сотрудничество

Фестивальный демарш: как в Хорватии премировали армянский пропагандистский нарратив

Эльчин Амирбеков встретился с послом Литвы в Азербайджане

Financial Times: Азербайджан становится одной из «малых средних держав» мировой политики

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

В МИД назвали число пострадавших от мин после Отечественной войны

Мировые медиа широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева, сделанные в Нахчыване

Александр Лукашенко: Беларусь не хочет воевать

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны

Последние новости

Старейший монарх Европы Харальд V попал в больницу

17 / 08 / 2026, 23:55

В Баку временно ограничат движение на двух улицах

17 / 08 / 2026, 23:40

Азербайджан и Румыния расширяют межпарламентское и экономическое сотрудничество

17 / 08 / 2026, 23:20

МЮ объявил, что отклонит любые предложения по трансферу Фернандеша

17 / 08 / 2026, 23:05

Трамп заявил, что Ким Чен Ын согласился на переговоры

17 / 08 / 2026, 22:42

Миннауки объявляет регистрацию на вакантные должности директоров школ

17 / 08 / 2026, 22:13

«Карабах» стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана с победы

17 / 08 / 2026, 21:56

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 18 августа

17 / 08 / 2026, 21:32

170 человек получили право на внеконкурсное поступление в университеты

17 / 08 / 2026, 21:17

Греческий нефтяной танкер Skiros подвергся удару под Новороссийском

17 / 08 / 2026, 21:03

Фестивальный демарш: как в Хорватии премировали армянский пропагандистский нарратив

17 / 08 / 2026, 20:45

Эльчин Амирбеков встретился с послом Литвы в Азербайджане

17 / 08 / 2026, 20:35

Financial Times: Азербайджан становится одной из «малых средних держав» мировой политики

17 / 08 / 2026, 20:15

Израиль и США договорились о разоружении ХАМАС перед выводом войск ЦАХАЛ

17 / 08 / 2026, 19:47

США выделят почти $23 млрд на расширение выпуска Tomahawk

17 / 08 / 2026, 19:32

Иран меняет военную политику с оборонительной на наступательную

17 / 08 / 2026, 19:15

Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех граждан России

17 / 08 / 2026, 18:55

На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта

17 / 08 / 2026, 18:33

Мужчина, объявленный в розыск по линии Интерпола, экстрадирован из Казахстана в Азербайджан

17 / 08 / 2026, 18:25

В Самухском районе утонул 12-летний мальчик

17 / 08 / 2026, 18:15
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. Для14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25