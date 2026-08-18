Создатели «Доспехов Бога» показали, как Джеки Чана встречали фанаты в Баку - ВИДЕО

Съемки фильма «Доспехи Бога. Ультиматум» в Баку завершены - после завершения работы над картиной Азербайджан покинул исполнитель главной роли, легендарный актер Джеки Чан.

Особое внимание привлекло видео, опубликованное в официальном Instagram-аккаунте мировой франшизы «Доспехи Бога». В ролике, снятом в Баку, показаны кадры встречи Джеки Чана с азербайджанскими поклонниками. На видео актер общается с фанатами, фотографируется с ними и приветствует публику.

«Спасибо, Азербайджан! В Баку мы почувствовали огромную любовь и интерес к Джеки Чану и фильму. Спасибо всем фанатам за вашу поддержку!» - говорится в подписи к публикации.

Таким образом, создатели «Доспехов Бога. Ультиматум» отдельно подчеркнули теплый прием, который оказали Джеки Чану и съемочной группе в Азербайджане.

Напомним, часть съемок четвертого фильма знаменитой франшизы прошла в Азербайджане - Джеки Чан ранее также поблагодарил Азербайджан за гостеприимство и поддержку проекта.