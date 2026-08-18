В Азербайджане закрыли ряд сайтов, незаконно распространявших музыкальный контент

RAYS совместно с Агентством по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики одержал очередную победу в сфере защиты авторских и смежных прав.

Некоммерческая организация RAYS и Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики продолжают последовательно отстаивать права музыкальных правообладателей в Азербайджане — очередным результатом этой работы стало прекращение незаконного распространения пиратского музыкального контента на целом ряде интернет-ресурсов.

На протяжении многих лет эти ресурсы размещали произведения азербайджанских и зарубежных авторов и певцов без получения соответствующих разрешений и без выплаты вознаграждения правообладателям.

С целью защиты законных интересов авторов и обладателей смежных прав RAYS обратилась в Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса.

По итогам рассмотрения дела судебными инстанциями было принято решение о прекращении деятельности указанных интернет-ресурсов. Таким образом, сайты melody.az, mp3.run.az, mp3indidur.life, mp3indidur.pro, mp3sayt.az, mp3youtube.az, replay.az, mp3big.az, silent.az, yalnizmp3.ws были полностью закрыты, а на сайте lenta.az был удалён раздел, в котором можно было скачать фонограммы и рингтоны.

Отметим, что RAYS является официально зарегистрированной некоммерческой организацией, обладающей лицензией на осуществление деятельности по защите прав правообладателей, включая исполнителей и производителей фонограмм. Подчеркнем, что RAYS является членом таких международных организаций, как SCAPR (международная организация по защите прав исполнителей) и IFPI (всемирная организация, представляющая и защищающая права владельцев фонограмм).

RAYS совместно с Агентством по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики ведёт активную работу по повышению уровня правовой культуры в сфере интеллектуальной собственности, информируя общественность, представителей бизнеса и профильные организации о важности соблюдения законодательства в области авторского и смежных прав.

Деятельность RAYS направлена на формирование в Азербайджане современной системы защиты интеллектуальной собственности, соответствующей международным стандартам. Одна из приоритетных задач RAYS — информировать и призывать к закону каждого, кто причастен к вопросам интеллектуальной собственности.

Всего за несколько лет своей деятельности RAYS заключил десятки лицензионных договоров с представителями малого и среднего бизнеса, а также с отелями, магазинами одежды, ресторанами, торговыми центрами и другими коммерческими организациями. Сегодня благодаря этим соглашениям компании на законных основаниях используют на своей территории музыкальные произведения азербайджанских и зарубежных исполнителей, регулярно выплачивая лицензионные вознаграждения. Эти средства затем направляются правообладателям в качестве выплат за использование их музыкальных произведений, обеспечивая справедливое вознаграждение тем, кто создает музыку.