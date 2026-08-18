В Баку пьяная ссора в арендованном доме закончилась поножовщиной

В Хатаинском районе Баку произошёл инцидент, в результате которого ножевые ранения получили три человека.

Инцидент произошёл в одном из частных жилых домов, расположенных в посёлке Ахмедлы, сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf.az.

Ножевые ранения получили жители Балаканского района - 38-летний Эльнур Ходжахов (1988 г.р.), 40-летний Видади Бубушов и 43-летний Сарвар Керимов; отмечается, что все трое проживали в арендованном доме. Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

На место происшествия были привлечены сотрудники Управления полиции Хатаинского района – в ходе первоначального расследования установлено, что все трое пострадавших были ранены ножом человеком, который проживал вместе с ними в арендованном доме.

По предварительным данным, перед инцидентом между находившимися в квартире людьми, распивавшими спиртные напитки, произошёл конфликт и впоследствии ссора переросла в поножовщину.

В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий был задержан ранее судимый 37-летний Мурад Гулиев, подозреваемый в совершении преступления - он передан следствию.

По факту проводится расследование.