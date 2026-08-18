Сент-Китс и Невис отказался поддерживать КОНКАКАФ в конфликте с руководством ФИФА

Федерация входит в КОНКАКАФ — одну из трёх конфедераций, обвинивших Джанни Инфантино в обмане. Это третий её член за неделю, разошедшийся с линией своего руководства

Футбольная ассоциация Сент-Китса и Невиса (SKNFA) опубликовала официальное заявление, в котором приветствовала отзыв проекта FIFA Forward Enterprise и подтвердила поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ключевая формулировка документа касается не самого проекта, а конфликта вокруг него. Федерация заявляет, что установленные институциональные процедуры внутри ФИФА должны соблюдаться и что она не будет поддерживать ни одну ассоциацию-члена или конфедерацию, которая стремится эти процедуры подорвать либо ослабить единство и структуры управления мирового футбола.

Сент-Китс и Невис входит в КОНКАКАФ и Карибский футбольный союз. КОНКАКАФ 28 июля отвергла проект, 10 августа подписала совместное с УЕФА и АФК письмо, в котором говорится, что руководитель организации «отказался от своего долга» и нарушил доверие «через обман», а 11 августа вместе с США, Канадой и двумя субрегиональными союзами призвала к «значимым переменам». Ни в одном из этих документов позиции отдельных ассоциаций не приводились.

За неделю это третий случай расхождения внутри конфедерации. 6 августа Инфантино поддержала Мексиканская федерация футбола, 13 августа — Гренада, теперь Сент-Китс и Невис.

Свою позицию федерация объясняет результатом, а не политикой. В заявлении говорится о финансовой и технической поддержке со стороны ФИФА за последние десять лет, о выходе на первый в истории страны крупный международный турнир в 2023 году, об участии в юношеских и женских соревнованиях и о помощи клубам через Программу поддержки ассоциаций-членов (MAP). Численность населения страны — около 47 тысяч человек; собственных источников финансирования футбола такого масштаба у федерации нет.

Формула поддержки при этом сдержаннее, чем у арабской шестёрки или Мексики. SKNFA говорит о поддержке Инфантино в завершении его нынешнего конституционного мандата — то есть срока, истекающего в 2027 году. О выборах в марте 2027 года и о выдвижении Инфантино на новый срок в заявлении не сказано ничего.

Арифметика конфликта от этого меняется мало, но меняется в одну сторону. Для созыва внеочередного Конгресса ФИФА требуются письменные обращения от 43 ассоциаций — по состоянию на сегодня не подано ни одного. Для победы на выборах нужно 106 голосов из 211. Голосуют не шесть конфедераций, а ассоциации поимённо, и каждое такое заявление показывает, что заявление конфедерации не переносится автоматически на её членов.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана свою позицию публично не обозначала.