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Политика

Новый посол Азербайджана в Латвии приступила к работе

First News Media17:26 - Сегодня
Новый посол Азербайджана в Латвии приступила к работе

Новый посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева вручила верительные грамоты президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу латвийского президента.

Ранее Мустафаева передала копии верительных грамот исполняющей обязанности руководителя Государственного протокола Министерства иностранных дел Латвии Зане Вентере.

12 августа 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Нарминy Мустафаеву новым послом республики в Латвии.

В 2020–2026 годах Мустафаева занимала должность генерального консула Азербайджана в Стамбуле.

 

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