Последний бой «Сабаха»

Последнее квалификационное противостояние. Именно оно является решающей преградой, которая стоит перед бакинским «Сабахом» для попадания в главный клубный турнир Европы - Лигу Чемпионов.

Азербайджанский клуб уже преодолел три раунда квалификации, но теперь перед ним самое серьёзное испытание в лице «Хапоэля Беэр-Шева». В отличии от «сов», «Хапоэль» провел два предварительных раунда. Весьма неожиданной была его победа над сербской «Црвеной Звездой», которая являлась фаворитом того противостояния. Израильский клуб показал, что может играть и вторым номером, когда соперник больше владеет мячом и создает опасные моменты. «Црвена» не забила ни разу, однако, у «Хапоэля» все же есть слабые места в обороне.

Если «Сабах» сумеет воспользоваться позиционными ошибками защиты соперника, то сможет склонить чашу весов в свою сторону. Первый матч команды проедут сегодня в румынском Бухаресте. Хотя, изначально на протяжении двух стадий соперник проводил домашние матчи в венгерском Сомбатхее. Важным для «Сабаха» является фактор контр-прессинга. Нужно постараться не допускать ошибок. Важно и самим высоко прессинговать, в случае, когда мяч у соперника. Делать это бакинцы умеют, особенно, это была заметно по домашним играм подопечных Вальдаса Дамбраускаса.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Встретятся очень похожие друг на друга команды. Оба коллектива любят прессинговать, хотят контролировать игру и доминировать – обе прежде всего думают об атаке, а, уже потом, об обороне. Посмотрим, что нас ожидает. Все наши футболисты в здравии, мы готовы к матчу.

На предматчевой пресс-конференции литовский специалист отмечал, что игра плей-офф квалификации вызывает особое чувство взволнованности, ведь команда впервые в своей истории сыграет на данном этапе. Также он заметил, что изначально клуб не считался фаворитом своих противостояний, раз за разом в итоге доказывая на деле обратное. Не считался фаворитом и соперник «Сабаха», о чем мы уже отмечали ранее. Израильский клуб играет по схеме 4-3-3. У него неплохая линия атаки в лице Захи Ахмеда, Игора Златаноича и Джейвона Иста. Если же говорить о представителе Азербайджана, то в атаке весьма вероятно появление Ксандера Северины, Велько Шимича и Джой-Ланса Миккельса. Северина отличился в двух последних матчах и на данный момент находится в лучшей физической форме, где Паррис и Мбина.

На позиции в центре под нападающим мы скорее всего увидим Алексея Исаева. Вряд ли будут изменения в опорной зоне, а также в обороне и на позиции голкипера (Стас Покатилов). Иван Лепиница и Умарали Рахмоналиев будут созидать в центре поля, защиту составят Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка и Тимотеуш Пухач. Соперник проанализировал «Сабах» и попытается противопоставить ему свою игру.

РАН КОЖУХ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА»

Это наш новый соперник, и мы готовимся к нему. Наблюдая за играми оппонентов, я увидел, что у них очень качественная и быстрая команда, которая умеет наказывать соперника своими передачами вразрез и игрой на стандартных положениях. Это - хорошо подготовленная команда.

Да, есть еще и ответная игра, но, многое решится и сегодня в матче на стадионе «Джулешти». Для «Сабаха» это будет больше, чем очередной европейский матч. Ведь, это - возможность впервые выйти в Лиги чемпионов, тем самым превратив свой стремительный еврокубковый путь в историческое достижение.

ЭМИН АХМЕДОВ