Новый «Человек-паук» преодолел отметку в 2 млрд долларов и установил исторический рекорд - ВИДЕО

Фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли преодолел отметку в 2 млрд долларов (3,4 млрд манатов) в мировом прокате, став восьмой картиной в истории кинематографа, которой удалось достичь такого результата.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, по итогам третьего уикенда мировые кассовые сборы фильма превысили 2,02 млрд долларов (около 3,43 млрд манатов). В Северной Америке картина заработала около 785,8 млн долларов (около 1,34 млрд манатов), еще 1,24 млрд долларов (около 2,11 млрд манатов) пришлось на международный прокат

Таким образом, «Человек-паук: Новый день» стал вторым самым быстрым фильмом в истории мирового кинематографа, преодолевшим отметку в 2 млрд долларов. Картина достигла этого показателя примерно за 19 дней. Быстрее это удалось сделать только «Мстителям: Финал», которые в 2019 году заработали 2 млрд долларов всего за 11 дней.

При этом фильм установил еще один исторический рекорд: «Человек-паук: Новый день» стал первым сольным супергеройским фильмом, которому удалось собрать более 2 млрд долларов в мировом прокате.

Успех новой картины также позволил ей превзойти результат предыдущего фильма франшизы - «Человек-паук: Нет пути домой». Лента 2021 года завершила прокат с мировыми сборами около $1,92 млрд (3,26 млрд манатов).

«Человек-паук: Новый день» продолжает демонстрировать высокие результаты в прокате. В третьи выходные фильм вновь возглавил североамериканский бокс-офис, заработав 70 млн долларов (119 млн манатов).

Напомним, главную роль в фильме вновь исполнил Том Холланд. Картина стала четвертым сольным фильмом о Человеке-пауке с его участием.

Сюжет: Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад после заклинания Доктора Стренджа мир и все близкие забыли его. Но с ростом угроз и нагрузки на Человека-паука его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

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