Арестована блогер «By Ella» 

Блогер Лала Мамедова, известная в социальных сетях под псевдонимом «By Ella», была задержана в аэропорту.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Unikal.az.

Лала Мамедова предстала перед судом; ей предъявлено обвинение по статье 206.2 Уголовного кодекса Азербайджана - контрабанда наркотических средств, то есть их перемещение через таможенную границу в обход таможенного контроля либо с сокрытием от него.

На заседании Сабунчинского районного суда в отношении Лалы Мамедовой была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.