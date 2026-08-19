Кямран Агабалаев снимается в одном проекте с Данилой Козловским - ФОТО

Азербайджанский актер Кямран Агабалаев принимает участие в съемках нового исторического сериала «Голицын», где его партнером по проекту стал известный российский актер Данила Козловский.

Об этом К. Агабалаев сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, рассказав о ходе съемок.

По словам актера, работа над сериалом началась около двух месяцев назад в Москве. Затем съемочная группа продолжила работу в Махачкале, а сейчас съемки проходят в отдаленном селе Хунзах в Дагестане. После этого команда вновь отправится в Санкт-Петербург.

«Голицын» продолжается вместе с Данилой Козловским. Не буду раскрывать спойлеры, но противостояние будет интересным», - отмечает К.Агабалаев.

Сериал «Голицын» - масштабная историческая драма о князе Льве Голицыне и его борьбе за будущее российского виноделия.

Режиссером проекта выступил Сергей Чекалов, известный по сериалу «Константинополь», часть съемок которого проходила в столице Азербайджана. Главные роли исполняют Данила Козловский, Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и Анастасия Красовская.

Премьера сериала запланирована на 2027 год на телеканале «Россия 1». Цифровой релиз состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. Точная дата премьеры пока не объявлена.