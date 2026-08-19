 Захарова отреклась от пропагандистов - в Баку напомнили о ее визите в их эфир | 1news.az | Новости
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Захарова отреклась от пропагандистов - в Баку напомнили о ее визите в их эфир

First News Media12:10 - Сегодня
Захарова отреклась от пропагандистов - в Баку напомнили о ее визите в их эфир

Заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что выступления объявленных в розыск Генпрокуратурой Азербайджана российских журналистов не отражают позицию Москвы, вызывают серьезные вопросы.

Об этом на своей официальной странице в Facebook написал политолог Эльдар Намазов, сообщает 1news.az.

Ранее Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг журналистов, обвиняемых Баку в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики, назвала их «частными лицами». По ее словам, высказывания этих медиаперсон ни в коей мере не отражают официальные подходы Российской Федерации к отношениям с Азербайджаном.

Азербайджанский эксперт назвал подобную реакцию «ожидаемой отпиской» и обратил внимание на существенное противоречие в действиях представителя дипломатического ведомства.

«Грязная антиазербайджанская передача вышла в середине июля. А в начале августа, спустя три недели, Мария Захарова приходит в гости к тем самым журналистам, в той самой передаче, на том самом ютуб-канале в качестве почетного гостя. Излишне напоминать, что пресс-секретарь МИД РФ не ходит на передачи каких-то частных, неизвестных лиц — только к своим, привилегированным, доверенным пропагандистам», — подчеркнул Намазов.

Политолог задается вопросом, чем именно являлся данный визит:

«И что это было? Вознаграждение за хорошо исполненное поручение по «очернению» Азербайджана? И где кончается "частное" и начинается "государственное"? Хотелось бы "чистоты понимания" в этом вопросе...», — написал политолог.

Напомним, Генпрокуратура Азербайджана 17 августа объявила в розыск трех граждан России — журналиста Ивана Князева, политконсультанта Семёна Уралова и журналиста Алексея Чадаева. По версии следствия, они в опубликованных в интернете эфирах публично призывали к насильственным действиям против Азербайджана, изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти, а также к терроризму.

Впоследствии посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи до российской стороны были доведены серьёзная обеспокоенность и решительный протест в связи со звучащими в последнее время в медиапространстве РФ провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Азербайджана, его народа и руководства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания российских граждан, объявленных в розыск в Азербайджане, не имеют отношения к позиции Москвы в двусторонних отношениях с Баку. «Мнения указанных частных лиц не могут рассматриваться как отражение официальной линии Кремля в отношении Азербайджана», — говорится в заявлении Захаровой. В комментарии также отмечается, что Москва сохраняет приверженность конструктивному диалогу с Баку, а заявления фигурантов розыска остаются их личной позицией.

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