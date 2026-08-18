В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Материалы и высказывания непристойного, угрожающего и оскорбительного характера в адрес Азербайджанского государства, народа, руководства страны и наших выдающихся деятелей в некоторых средствах массовой информации России полностью противоречат принципам цивилизованной журналистики, этическим нормам и человеческим ценностям.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

Совет прессы считает подобные случаи полностью противоречащими духу двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, а также медиасвязям:

«К сожалению, в информационном пространстве России такие случаи наблюдаются последовательно. Совет прессы Азербайджана считает подобные случаи полностью противоречащими духу двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, а также медиасвязям. Хотелось бы также особо отметить, что азербайджанские медиа всегда отличались чувствительным отношением к вопросам, связанным с соседними странами, в том числе с Россией, и не допускали высказываний и утверждений, выходящих за рамки профессиональных принципов».

В заявлении подчеркнуто, что поэтому возникновение подобных неприятных случаев в информационном поле России вызывает глубокое сожаление и обоснованное недовольство у азербайджанской общественности.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает происходящее. Совет одновременно обращается к медиасообществу и всему обществу России с призывом принять серьезные меры в связи со случаями, направленными на нарушение азербайджано-российских медиасвязей и в целом дружественных отношений между народами.

Совет еще раз заявляет, что оскорбительные высказывания и претензии угрожающего характера в адрес Азербайджанского государства, народа и его выдающихся представителей недопустимы.

Системное появление таких материалов в условиях жесткого законодательного регулирования российского информационного пространства равносильно их одобрению на уровне государственной политики Российской Федерации.

Совет еще раз напоминает лицам, допускающим подобные выражения, об их юридической ответственности.

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