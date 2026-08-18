 В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

First News Media11:46 - Сегодня
В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Материалы и высказывания непристойного, угрожающего и оскорбительного характера в адрес Азербайджанского государства, народа, руководства страны и наших выдающихся деятелей в некоторых средствах массовой информации России полностью противоречат принципам цивилизованной журналистики, этическим нормам и человеческим ценностям.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

Совет прессы считает подобные случаи полностью противоречащими духу двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, а также медиасвязям:

«К сожалению, в информационном пространстве России такие случаи наблюдаются последовательно. Совет прессы Азербайджана считает подобные случаи полностью противоречащими духу двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, а также медиасвязям. Хотелось бы также особо отметить, что азербайджанские медиа всегда отличались чувствительным отношением к вопросам, связанным с соседними странами, в том числе с Россией, и не допускали высказываний и утверждений, выходящих за рамки профессиональных принципов».

В заявлении подчеркнуто, что поэтому возникновение подобных неприятных случаев в информационном поле России вызывает глубокое сожаление и обоснованное недовольство у азербайджанской общественности.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает происходящее. Совет одновременно обращается к медиасообществу и всему обществу России с призывом принять серьезные меры в связи со случаями, направленными на нарушение азербайджано-российских медиасвязей и в целом дружественных отношений между народами.

Совет еще раз заявляет, что оскорбительные высказывания и претензии угрожающего характера в адрес Азербайджанского государства, народа и его выдающихся представителей недопустимы.

Системное появление таких материалов в условиях жесткого законодательного регулирования российского информационного пространства равносильно их одобрению на уровне государственной политики Российской Федерации.

Совет еще раз напоминает лицам, допускающим подобные выражения, об их юридической ответственности.

Читайте по теме:

Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех граждан России

Поделиться:
1375

Актуально

Политика

Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в ...

Экономика

Рейтинг жалоб Центробанка за июль: Unibank всё-таки дошёл до первого места, Yelo Bank и ...

Общество

В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Общество

Остался один день: ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей

Общество

Экспедиция, проливающая свет на историю Салбира: обнаружена 32-метровая оборонительная стена - ФОТО

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Авторитетный международный журнал рассказал об обновленных 100 манатах Азербайджана – ФОТО 

Сильный пожар в Насиминском районе Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

Некоторые из набравших более 600 баллов не поступят на медицинские специальности?

«Сюрприз» от Park Cinema: в единственном зале IMAX в Баку не работает кондиционер, но зрителям сообщают об этом уже после оплаты

Запускаются экспресс-маршруты M1–M6: как будет работать транспорт во время ремонта в метро - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Иране рассказали, до каких пор будет закрыт Ормузский пролив

Сегодня, 14:00

Экспедиция, проливающая свет на историю Салбира: обнаружена 32-метровая оборонительная стена - ФОТО

Сегодня, 13:45

Сент-Китс и Невис отказался поддерживать КОНКАКАФ в конфликте с руководством ФИФА

Сегодня, 13:40

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Сегодня, 13:35

Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в российских СМИ

Сегодня, 13:29

Обновлены прогнозы по росту ВВП ненефтегазового сектора Азербайджана

Сегодня, 13:17

Авторитетный международный журнал рассказал об обновленных 100 манатах Азербайджана – ФОТО 

Сегодня, 13:10

Сильный пожар в Насиминском районе Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

СМИ: экс-премьера Пакистана Имрана Хана перевели из тюрьмы в больницу

Сегодня, 12:53

Хуситы заявили об ударе беспилотниками по НПЗ Saudi Aramco

Сегодня, 12:47

Начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура спустя почти 30 лет после его убийства - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Лукашенко подарили первый белорусский автомат

Сегодня, 12:35

Минфин Азербайджана обновил прогноз по среднегодовой инфляции

Сегодня, 12:25

Мелания Трамп обеспокоилась за своего супруга из-за рисков покушения на него

Сегодня, 12:15

В Азербайджане закрыли ряд сайтов, незаконно распространявших музыкальный контент

Сегодня, 11:52

В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Сегодня, 11:46

В Баку пьяная ссора в арендованном доме закончилась поножовщиной

Сегодня, 11:40

Объявленный в международный розыск азербайджанец будет экстрадирован из РФ

Сегодня, 11:33

ВСУ устроили одну из крупнейших атак на Московский регион за лето

Сегодня, 11:28

В Азербайджане нашли и вернули матери двух малолетних детей, которых забрал дедушка - ФОТО

Сегодня, 11:20
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. Для14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25