Azerbaijan Airlines и ABB внедрили оплату через POS-терминалы на борту

Azerbaijan Airlines и Банк ABB, выступающий для клиентов lifestyle-партнером, запустили новое решение, направленное на совершенствование пассажирского опыта.

Теперь на борту воздушных судов Azerbaijan Airlines можно оплачивать дополнительные услуги посредством POS-терминалов ABB.

Благодаря этому решению пассажиры смогут быстро и безопасно оплачивать банковской картой дополнительные услуги, предоставляемые во время полёта, посредством POS-терминалов ABB.

В рамках новой услуги пассажиры, при наличии соответствующей возможности, смогут непосредственно на борту оплатить выбор более комфортного места в экономическом классе, а также повышение класса обслуживания до бизнес- или премиум-эконом. Таким образом, процесс получения и оплаты дополнительных услуг становится более гибким и доступным.

Новое решение является очередным этапом реализуемых национальным авиаперевозчиком инициатив по совершенствованию пассажирского опыта и развитию цифровой трансформации. Авиакомпания продолжает расширять применение цифровых решений на различных этапах путешествия, повышая доступность услуг и предоставляя пассажирам широкий выбор.

Для Банка ABB запуск возможности оплаты через POS-терминалы на борту является продолжением проектов по разработке новых решений с учётом повседневных и туристических потребностей клиентов. В рамках развития lifestyle-банкинга Банк объединяет на одной платформе различные сервисы, отвечающие потребностям клиентов в повседневной жизни и во время путешествий.

Новое решение, реализованное при сотрудничестве Azerbaijan Airlines и Банка ABB, позволяет пассажирам пользоваться дополнительными услугами во время полёта и осуществлять их оплату непосредственно на борту, способствуя дальнейшему совершенствованию клиентского опыта.