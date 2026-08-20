Объявлена крайняя дата для поступления в лицеи и гимназии

Для учащихся, зачисленных в централизованном порядке в лицеи и гимназии на 2026-2027 учебный год, в системе электронного перемещения учащихся были созданы автоматические запросы.

Об этом сообщили в Институте образования Азербайджанской Республики.

Отмечается, что документы зачисленных учащихся должны быть представлены в учебное заведение, в которое они зачислены, до 12:00 27 августа.

Для представления документов родитель или законный представитель должен войти в личный кабинет учащегося, распечатать и подписать электронное заявление. Затем подписанное заявление должно быть представлено в школу, в которой учащийся в настоящее время обучается, личное дело должно быть забрано и передано в лицей или гимназию, в которую он зачислен.

Родители могут отслеживать информацию, связанную с процессом зачисления, в разделе Sorğularım в личном кабинете учащегося.