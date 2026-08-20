Грязь и антисанитария: в соцсетях критикуют условия в Бакинской детской больнице №6 - ФОТО

Детская клиническая больница №6 в Баку оказалась в центре внимания из-за неудовлетворительного санитарного состояния.

Кадры из медицинского учреждения опубликовала в социальных сетях журналист Рамиля Гурбанлы.

На снимках запечатлен больничный санузел, находящийся в крайне плачевном состоянии. По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдается в палатах и коридорах больницы.

В связи с облетевшими сеть фото редакция 1news.az направила официальный запрос в TƏBİB.