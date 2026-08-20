Состояние здоровья Нурани ухудшилось 

Ухудшилось состояние здоровья заслуженной журналистки Тофигиханум Касымовой, более известной под псевдонимом Нурани.

Об этом сообщается в социальных сетях – отметим, что у Нурани онкологическое заболевание; некоторое время она находилась в коме, из которой вышла 17 июля.

Отметим, что ранее стало известно о том, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказала поддержку заслуженной журналистке.

На протяжении многих лет материалы Т.Касымовой (Нурани) публикуются в десятках азербайджанских и зарубежных СМИ – подчеркнем, что основными направлениями ее деятельности являются геополитика, политические процессы и вопросы, связанные с Южным Кавказом.