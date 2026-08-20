Азербайджан нацелен на 40% реальный рост в секторе туризма к 2030 году

Правительство Азербайджана нацелено на 40-процентный реальный рост добавленной стоимости в характерных для туризма отраслях к 2030 году.

Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе по развитию туризма на 2026-2030 годы, утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в следующем году в секторе будет сформирована добавленная стоимость в размере 8,5 млрд манатов. Планируется довести этот показатель до 12,2 млрд манатов к 2030 году.

В результате реализации Государственной программы будет усилена региональная и глобальная конкурентоспособность туристического сектора Азербайджана, страна превратится в конкурентоспособную дестинацию, предлагающую высококачественный туристический опыт по различным видам туризма на основе принципов устойчивости.