В Азербайджане планируется внедрение пакетов ж/д билетов для туристов

Азербайджан намерен создать пакеты железнодорожных билетов на один день, неделю, месяц, а также предложения по продаже билетов со скидкой по различным дестинациям.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе развития туризма на 2026-2030 годы".

Программа также включает интеграцию продажи железнодорожных билетов в Глобальную дистрибьюторскую систему (GDS), определение условий реализации нерегулярных (чартерных) рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку с целью улучшения условий организации туристических поездок в Нахчыванскую АР, а также разработку модели продаж, обеспечивающей бронирование билетов на рейс Баку-Нахчыван-Баку при продаже туристического пакета туроператорам.