На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.
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