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Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

First News Media08:55 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

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