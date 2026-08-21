На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.