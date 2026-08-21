Депутат ДР Конго: Мы не просим мести, мы просим справедливости

В Баку в рамках международной конференции «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации» выступил национальный депутат Демократической Республики Конго Франсис Чибалабала Мукунай.

Он подчеркнул важность участия представителей африканских стран в обсуждении вопросов, связанных с колониальным наследием Бельгии, отметив, что последствия этого периода затрагивают не только ДР Конго, но также Руанду, Бурунди и другие страны Африканского континента.

По словам депутата, колониальная история региона оставила долгосрочные последствия, которые продолжают влиять на общество. Среди них он назвал эксплуатацию природных ресурсов, принудительный труд, дискриминацию и репрессии, культурные потери и подавление местных институтов и идентичности.

«Колониальная история — это не просто последовательность дат. Она оставила шрамы, дисбаланс и память, которая продолжает передаваться из поколения в поколение», — заявил Чибалабала Мукунай.

При этом депутат подчеркнул, что история региона связана не только с колониальным угнетением, но и с сопротивлением и борьбой за независимость. Он отметил, что ДР Конго смогла добиться независимости от Бельгии 30 июня 1960 года.

Говоря о современных дискуссиях о репарациях, Чибалабала Мукунай заявил, что речь не должна идти о мести. По его словам, главная цель заключается в признании исторических фактов, восстановлении справедливости и достоинства народов, пострадавших от колониальной политики.

«Мы не просим стереть прошлое, мы просим признать его. Мы не просим мести, мы просим справедливости, правды и достоинства».