Эксперт: Колониальное наследие влияет на современные конфликты на востоке ДР Конго

В Баку в рамках международной конференции «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации» эксперт по международным отношениям и гуманитарным вопросам Бахия Джамал заявила, что современные конфликты на востоке Демократической Республики Конго во многом связаны с демографическим и политическим наследием колониального периода.

Как сообщает 1news.az, Джамал, ранее работавшая сотрудником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), рассказала, что в ходе работы рассматривала дела соискателей убежища из ДР Конго, в том числе жителей восточных провинций Киву.

По её словам, многие из них покидали свои дома из-за вооружённых конфликтов и преследований по этническому признаку. Анализируя причины этих перемещений, эксперт пришла к выводу, что для понимания современной ситуации необходимо учитывать исторические процессы, сформировавшиеся в колониальный период.

«Реальная причина, как мы здесь говорим, — это наследие, колониальное наследие, а именно демографическое колониальное наследие», — заявила Джамал.

Она подчеркнула, что происходящее сегодня на востоке ДР Конго, включая ситуацию вокруг баньяруанда, невозможно полноценно рассматривать без обращения к истории региона.

По словам эксперта, колониальная политика способствовала формированию искусственных разделений и изменению демографической и территориальной структуры колонизированных обществ. Эти процессы, как отметила Джамал, продолжают отражаться на современных политических и социальных конфликтах.

Джамал также заявила о необходимости пересмотра исторических нарративов, сформированных в период колониального правления. По её мнению, признание колониального наследия является необходимым условием для обсуждения его долгосрочных последствий и возможных механизмов восстановления справедливости.

«История пишется победителями», — отметила эксперт, добавив, что в случае колониального прошлого речь следует вести прежде всего о тех, кто формировал исторический нарратив в интересах колониальных держав.