Кабойи Бенуа: Бакинская инициатива заслуживает всяческой похвалы

В Баку эксперт по правам человека Кабойи Бенуа высоко оценил деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ), выступающей за изучение и преодоление последствий колониализма.

На международной конференции «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации», Бенуа отметил, что инициатива Азербайджана заслуживает поддержки, поскольку направлена на продвижение вопросов исторической справедливости на международном уровне.

«Я уверен, что ваша страна никогда не была колонизирована. Поэтому то, что вы взяли на себя инициативу как международная организация, чтобы реально работать и отстаивать эту благородную миссию, - это нечто действительно достойное похвалы.

Пользуясь этой возможностью, как человек из Руанды - страны, которая пострадала от бельгийского колониального наследия и его последствий, призвавших к истреблению более одного миллиона ни в чём не повинных тутси спустя всего сто лет, в 1994 году, из-за наследия колониальной эры, я хочу сказать, что Бакинская инициатива заслуживает всяческой похвалы. Я призываю СМИ и каждого человека поддержать эту инициативу».