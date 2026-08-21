Генерал ФСБ покончил с собой

Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отставке Игорь Лаптев покончил жизнь самоубийством в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Отмечается, что тело Лаптева обнаружили днем 20 августа в доме на Верхней Красносельской улице. Ему было 83 года.

Портал не пишет, почему военный совершил самоубийство.

Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане, затем продолжительное время служил в ФСБ, занимаясь вопросами информационной безопасности. Также он работал в налоговой полиции, в конце 1990-х годов занимал пост заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам. Впоследствии стал председателем совета директоров группы компаний «Информтехника».

Известно также, что Лаптев был награжден орденом Почета.