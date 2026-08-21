Низами Сафаров: Решение суда Брюсселя по делу конголезских детей имеет важное значение для репараций

Выступая на международной конференции «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за репарации», Низами Сафаров отметил, что суд квалифицировал практику изъятия конголезских детей из семей, их насильственного перемещения, дискриминации и сегрегации как преступление против человечности.

По словам депутата, дело касалось событий 1948–1953 годов. В этот период детей в возрасте от двух до пяти лет, по его словам, отбирали у конголезских матерей, скрывали их имена и отправляли в католические миссии в провинции Касаи.

Сафаров назвал решение брюссельского суда «новаторским правовым прецедентом», который, по его мнению, может иметь значение для дальнейших требований о компенсации со стороны пострадавших и их родственников в бельгийских и европейских судах.

Депутат подчеркнул, что отсутствие в уголовном законодательстве Бельгии отдельной статьи о преступлениях против человечности, по его оценке, не отменяет юридического значения соответствующего решения. Он связал это с положениями международного обычного права, регулирующими ответственность за наиболее тяжкие международные преступления.

Отдельно Сафаров остановился на развитии самой концепции преступлений против человечности.

По его словам, её исторические корни связаны с осуждением масштабных преступлений, совершённых в период трансатлантической работорговли, а впоследствии данная категория получила закрепление в международном праве.

«Преступления против человечности, геноцид и военные преступления - это нормативы, вытекающие из международного обычного права».