Посол: Азербайджан играет незаменимую роль в поддержке энергоустойчивости Украины и Европы

Азербайджан играет незаменимую роль в поддержке энергетической устойчивости Украины и Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции новый посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман.

По словам посла, Азербайджан играет важную роль в продвижении стабильности в этом широком регионе.

Дипломат добавил, что Великобритания и Азербайджан разделяют общую позицию относительно территориальной целостности Украины. Он также приветствовал политическую и гуманитарную поддержку Украины со стороны Азербайджана.

"Азербайджан играет незаменимую роль в поддержке энергетической устойчивости Украины и Европы. Кроме того, в апреле президент Зеленский совершил исторический визит, — отметил он. — Хотел бы поблагодарить Азербайджан за его поддержку и конструктивное участие в усилиях по созданию более мирного и стабильного будущего для региона, простирающегося от Газы до Ирана".

Он также отметил важную роль Азербайджана как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности на фоне кризиса в Ормузском проливе.

"Великобритания продолжает совместно с партнерами работать над восстановлением судоходства через пролив. Мы также рассчитываем на сохранение режима прекращения огня и успешное завершение мирных переговоров. При этом с удовлетворением воспринимаем сообщения о прогрессе в переговорном процессе", — сказал дипломат.