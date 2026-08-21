В Швейцарии в результате пожара пять человек пропали без вести, восемь пострадали

Пять человек пропали без вести и еще восемь пострадали в результате крупного пожара, произошедшего в ночь на пятницу в городе Тузис в кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии.

Об этом говорится в заявлении кантональной полиции.

По сведениям ведомства, пожар начался после полуночи на втором этаже здания, в котором располагались ресторан и жилые помещения. Здание полностью выгорело. Отмечается, что из-за обрушения лестничной клетки пожарным пришлось вскрыть крышу с помощью крана.

В полиции уточнили, что из горящего здания смогли выйти 14 человек. Восемь из них получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Еще пять считаются пропавшими без вести.

Согласно сообщению, в тушении пожара задействованы около 100 сотрудников пожарных служб. Работы продолжаются. Полиция совместно с прокуратурой устанавливает причины возгорания.