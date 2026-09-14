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Финляндия присоединится к французскому проекту продвинутого ядерного сдерживания

First News Media13:50 - Сегодня
Финляндия присоединится к французскому проекту продвинутого ядерного сдерживания

Финляндия решила присоединиться к инициированному Францией проекту так называемого продвинутого ядерного сдерживания.

Об этом говорится в совместном заявлении руководства двух стран, опубликованном Елисейским дворцом.

«Сегодня Финляндия приняла решение присоединиться к концепции „продвинутого сдерживания“, — говорится в коммюнике. — В ближайшие несколько месяцев будет создана руководящая группа по ядерным вопросам, которая приступит к реализации этого сотрудничества».

В тексте заявления утверждается, что этот шаг «не противоречит международным обязательствам обеих стран». В Елисейском дворце заявили, что это решение откроет возможности для подачи «стратегических сигналов», а также «позволит управлять эскалацией конфликта на уровне ниже ядерного порога».

Инициатива продвинутого ядерного сдерживания в Европе не подразумевает для стран-участниц обязательств по коллективной обороне по типу НАТО, заявил между тем глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Все страны, которые присоединятся к французской инициативе, будут самостоятельно определять меру своего участия. Французская инициатива отличается от концепции ядерного сдерживания НАТО. На присоединившиеся страны не будут возлагаться обязательства, подобные обязательствам НАТО по коллективной обороне», — говорится в заявлении министра на сайте оборонного ведомства Финляндии.

Он добавил, что Франция не потребует от других стран участия в расходах на поддержание ядерного сдерживания.

Тем временем Министерство обороны Финляндии заявило, что французская инициатива не противоречит международным соглашениям в сфере контроля за ядерным оружием.

«Инициатива не нарушает международные обязательства стран-членов. Ключевые международные соглашения, включая договор о нераспространении ядерного оружия и договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, останутся в силе», — говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб заявил, что его страна, несмотря на присоединение к французской инициативе, не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

«Французская инициатива не заменяет и не пересекается с ядерным сдерживанием в рамках НАТО. Первоочередная задача Финляндии — действовать как часть НАТО и Европейского союза. Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время», — написал он в X.

В августе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью агентству Kyodo заявила, что в Хельсинки заинтересованы в обсуждении расширения французского «ядерного зонтика» на всю Европу. При этом она выступила с утверждением, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, несмотря на недавнее внесение изменений в законодательство страны и разрешение на ввоз и хранение ядерного материала.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран Европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.

Источник: ТАСС

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