Азербайджанские танцы покорили сцену престижного фестиваля в Монтрё - ФОТО

В рамках одного из престижных культурных событий Швейцарии - фестиваля «Septembre Musical Montreux–Vevey» - с 13 по 15 сентября проходит масштабная презентация азербайджанской культуры.

Под девизом «Azerbaijan: The Rhythms of Heritage» (Азербайджан: ритмы наследия) азербайджанская культура представлена в сочетании многовекового культурного наследия и современных форм художественного выражения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

С этой целью в швейцарский город Монтрё прибыла многочисленная делегация Азербайджана, где 13 сентября в рамках фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного ансамбля танца.

На знаменитой сцене «Auditorium Stravinski» ансамбль представил сюиты «Мой Азербайджан» и «Родина», а также танцы «Танец с гавалом», «Свадьба», «Сары гелин», «Аг чичейим», «Танец с платками», «Гайтагы», «Наз элямя» и т.д.

Программа, продемонстрировавшая богатство и самобытность национальной хореографии, ее темперамент, а также многообразие музыкальных и танцевальных традиций Азербайджана, была встречена зрителями с большим интересом и сопровождалась продолжительными аплодисментами.

В минкультуры подчеркивают, что представление азербайджанского танца на главной сцене одной из известных музыкальных платформ Европы имеет особое символическое значение. Основанный в 1946 году «Septembre Musical Montreux–Vevey» является одним из старейших фестивалей классической музыки в Швейцарии и в этом году отмечает свое 80-летие. В разные годы фестиваль собирал выдающихся представителей мировой музыкальной сцены, а сегодня продолжает развиваться как международная культурная платформа, объединяющая классические традиции с новыми художественными подходами и экспериментальными форматами.

Одной из главных площадок фестиваля является «Auditorium Stravinski», рассчитанный на 1800 зрителей. Это место занимает особое место и в истории музыки. Еще в 1956 году знаменитый композитор Игорь Стравинский дирижировал здесь программой из собственных произведений в рамках фестиваля в Монтрё. Сегодня представление на этой сцене азербайджанского национального танца стало еще одним проявлением диалога, который культурное наследие создает между различными эпохами и географическими пространствами.

Участие Азербайджана в фестивале не ограничивается отдельными концертами. Концепция «Azerbaijan: The Rhythms of Heritage» объединяет различные грани азербайджанской культуры - от мугама и симфонической музыки до национального танца и джаза, от традиционных музыкальных инструментов до современной исполнительской школы - в едином художественном пространстве.

Главным событием азербайджанской программы фестиваля станет гала-концерт «Azerbaijan Culture», который состоится сегодня 14 сентября в «Auditorium Stravinski». В программе примут участие около 200 азербайджанских деятелей искусства. Концерт объединит классическую и симфоническую музыку, мугам, джаз, национальные музыкальные инструменты и танцевальное искусство.

Азербайджанская программа в Монтрё представляет зарубежной аудитории не только отдельные произведения искусства, но и целостный культурный портрет Азербайджана - страны, которая сохраняет свои традиции и одновременно вступает в диалог с международной аудиторией посредством современного культурного содержания. «Ритмы наследия» демонстрируют, что культурная память, пришедшая из глубины веков, продолжает укрепляться и развиваться, находя отражение в новых художественных формах.

Профессиональная и масштабная презентация азербайджанской культуры на международной художественной платформе такого уровня, как фестиваль классической музыки в Монтрё, имеет особое значение и с точки зрения реализации приоритетов Концепции «Азербайджанская культура - 2040», предусматривающей продвижение культурного наследия и национального искусства Азербайджана на международном уровне.

Отметим, что азербайджанскую культуру на фестивале представляют такие известные деятели искусства, как Алим Гасымов, Мурад Гусейнов, Юсиф Эйвазов, Афаг Аббасова, Севда Алекперзаде, Эльвин Ходжа Ганиев, Эльмина Гасан, Фуад Ибрагимов, Исфар Сарабский, Джейла Сеидова, Азер Заде и другие известные представители искусства.