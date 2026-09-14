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Послы ЕС не смогли согласовать продление санкций против России

First News Media13:22 - Сегодня
Послы ЕС не смогли согласовать продление санкций против России

Послы стран ЕС на встрече в понедельник не смогли договориться о продлении санкций в отношении России, действие которых истекает во вторник.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов, они вновь соберутся позднее для продолжения обсуждения.

По данным издания, Словакия потребовала исключить из санкционного списка российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Франция предложила исключить из списка только Усманова, пишет Politico.

Согласно его информации, еще один аспект дискуссии касается того, следует ли продлевать ограничительные меры на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, или же на 12 месяцев. Словакия не готова поддержать продление на более длительный срок, отмечает издание.

Для продления ограничений необходимо единогласное решение всех государств объединения. Как указывает телеканал Euronews, присоединение Франции к требованию снять санкции с Усманова может осложнить достижение договоренности.

Источник: ТАСС

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