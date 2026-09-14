В школах Баку в новом учебном году будут учиться более 504 тыс. учеников - ФОТО

В новом учебном году в подведомственных Бакинскому городскому управлению образования общеобразовательных учреждениях будут обучаться 504 413 учеников.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на управление.

В первых классах школ будут учиться 39 999 учеников, в девятых - 49 167, в одиннадцатых - 39 479, в двенадцатых - 99 учеников.

В подготовительные группы столичных общеобразовательных учреждений планируется привлечь 17 863 пятилетних детей. В дошкольные учреждения привлечены 35 043 ребенка.

В общеобразовательных учреждениях работают 29 715 учителей, в дошкольных - 4 137 воспитателей-педагогов.

Отметим, что в ведении управления находятся 729 образовательных учреждений и 9 внешкольных заведений.