В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась церемония принятия военной присяги - ФОТО - ВИДЕО

В Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем в подчинении Национального университета обороны (НУО), состоялась торжественная церемония принятия военной присяги молодыми курсантами.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие руководство, личный состав, а также профессорско-преподавательский состав НУО и института. В сопровождении военного оркестра Боевое знамя было вынесено на плац.

Затем минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, после чего прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии поздравили курсантов с принятием Военной присяги, пожелали будущим военнослужащим достойного служения азербайджанскому народу, верности Родине, народу и военной клятве. Была также подчеркнута важность соблюдения высокой дисциплины и установленного порядка во время прохождения службы.

Выступившие от имени курсантов пожелали новому составу курсантов успехов в учебе и выразили удовлетворение созданными условиями.

В завершение курсанты торжественно присягнули на верность Родине.