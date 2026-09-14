Роберт Кочарян отбывает заключение под присмотром кардиолога

Содержащийся под стражей второй президент Армении Роберт Кочарян находится под постоянным наблюдением кардиолога, учитывая недавно перенесенную операцию на сердце, его состояние нормальное, сообщила адвокат Татевик Согоян.

По ее словам, арестованный в конце августа экс-президент Армении находится в одиночной камере, возможности общения с остальными арестантами у него нет.

«Экс-президент всячески избегает того, чтобы вопрос о его здоровье выдвигали на первый план. А премьер-министр в свою очередь самым пошлым и недостойным образом постоянно пытается манипулировать этой темой», – сказала Согоян, имея в виду недавнее заявление Пашиняна о том, что арестованные оппозиционеры «месяц назад крутились на турнике, а теперь якобы при смерти».

Согоян также пояснила, что Кочаряну разрешены свидания с близкими родственниками. Один из родственников – его сын, депутат Левон Кочарян, но ему ограничивают встречи с отцом.

Несмотря на то, что парламентарий в силу статуса не должен сталкиваться с ограничениями, в случае с Кочаряном-младшим этот порядок не действует. В связи с этим, как отметила юрист, идут обсуждения по поводу снятия ограничений.

Левон Кочарян не может навещать и своего старшего брата Седрака, арестованного за день до заключения под стражу отца. Старшему сыну разрешены свидания только с женой и ребенком.

Напомним, что Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период президентства он в сговоре с другими лицами, используя служебное положение, приобрел ряд объектов общественного и экономического значения по стоимости ниже рыночной.

Источник: Sputnik Армения