Женщина родила во дворе больницы в Барде - ФОТО
10 сентября около 10:40 в Бардинскую районную центральную больницу доставляли беременную женщину, находившуюся на 35-й неделе беременности.
Однако во дворе больницы у нее прямо в автомобиле начались роды, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.
Благодаря оперативному и профессиональному вмешательству врачей матери и ребенку своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.
На свет появилась девочка весом 2 кг 190 г и ростом 45 см.
В настоящее время состояние роженицы и новорожденной оценивается как стабильное.
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