Женщина родила во дворе больницы в Барде - ФОТО

10 сентября около 10:40 в Бардинскую районную центральную больницу доставляли беременную женщину, находившуюся на 35-й неделе беременности.

Однако во дворе больницы у нее прямо в автомобиле начались роды, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Благодаря оперативному и профессиональному вмешательству врачей матери и ребенку своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.

На свет появилась девочка весом 2 кг 190 г и ростом 45 см.

В настоящее время состояние роженицы и новорожденной оценивается как стабильное.