Шторм и торнадо обрушились на Германию: есть жертвы и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

На ряд регионов Германии вечером 19 августа и в ночь на 20 августа обрушились сильные проливные дожди со штормовым ветром, которые нанесли серьезный ущерб.

Повреждены десятки зданий, погиб один человек и пострадали еще несколько.

В деревне Вальдорф в федеральной земле Рейнланд-Пфальц упавшее дерево придавило двух женщин, которые во время прогулки попытались укрыться от непогоды под навесом со скамейками. 58-летняя женщина скончалась на месте, ее 47-летняя спутница доставлена в больницу, сообщил представитель полиции.

В расположенном в той же земле городе Хёр-Гренцхаузен штормовой ветер разрушил стены домов. Пострадали не менее двух зданий, передает агентство dpa. Ущерб нанесли как упавшие части фасадов и разлетевшиеся обломки, так и обрушившиеся деревья.

В районе Вестервальд шторм повредил дома в нескольких населенных пунктах и вызвал масштабное отключение электроэнергии. В районе Битбург-Прюм дерево упало на дорогу и железнодорожные пути. На автобане А61 на западе ФРГ из-за сильных порывов ветра перевернулся грузовик.

Два торнадо

Над Бранденбургом пронесся торнадо, подтвердила Немецкая метеорологическая служба (DWD). В Фюрстенвальде на востоке этой федеральной земли близ границы с Польшей упавшее дерево пробило потолок кухни в жилом доме.

Еще один торнадо зафиксирован в Вецларе в земле Гессен. В настоящее время оценивается его интенсивность, заявили в DWD. По данным пожарной службы, в городе повреждены около 60 домов, с некоторых из них полностью снесло крыши.

В Тюрингии экстренные службы вызывали из-за упавших деревьев и затопленных подвалов. Упавшие деревья здесь повредили несколько припаркованных автомобилей, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. В баварском регионе Нижняя Франкония деревья также падали на дороги и автомобили, о пострадавших не сообщается.

Немецкая метеорологическая служба предупреждает, что в некоторых регионах все еще возможны сильные штормы, в особенности в Баден-Вюртемберге и Баварии.

Источник: DW