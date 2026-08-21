 Останки шехида Джумшуда Мамедова захоронены в Лачине - ФОТО | 1news.az | Новости
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Останки шехида Джумшуда Мамедова захоронены в Лачине - ФОТО

First News Media14:10 - Сегодня
Останки шехида Джумшуда Мамедова захоронены в Лачине - ФОТО

Останки шехида Джумшуда Гасанхан оглу Мамедова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена в результате экспертизы, были доставлены на родную землю и преданы земле в Шехидляр хиябаны в городе Лачин.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сначала в Лачине состоялась церемония прощания с пропавшим без вести шехидом. С участием религиозных деятелей были прочитаны молитвы за упокой души шехида, совершен джаназа-намаз. На церемонии присутствовали члены семьи шехида, близкие, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, ветераны войны, а также представители районной общественности.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что наш народ, отомстивший за шехидов, всегда будет высоко чтить светлую память наших героев, отдавших жизнь за Родину, души наших шехидов возрадовались благодаря освобождению наших земель под руководством победоносного Верховного главнокомандующего.

После церемонии прощания останки шехида были доставлены в Шехидляр хиябаны города Лачин. Джумшуд Мамедов был похоронен в соответствии с воинскими традициями под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики военным оркестром и под оружейный залп.

Джумшуд Мамедов родился в 1962 году в селе Катос Лачинского района. Он отправился воевать во время Первой Карабахской войны. В 1992 году пропал без вести в боях в направлении села Забух Лачинского района. Джумшуд Мамедов – один из шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой карабахской войне, чьи личности были установлены и которые сегодня были похоронены.

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