В Азербайджане продлен срок электронного приема документов на конкурс директоров школ

Срок электронной подачи документов на конкурс для замещения вакантных должностей директоров был продлен.

Об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Отмечается, что 18 августа в 11:00 стартовал этап электронной подачи документов для трудоустройства на должность директора в государственные общеобразовательные учреждения, в которых данная позиция остается вакантной.

Претенденты имеют возможность пройти электронную регистрацию до 24 августа 11:00, перейдя по ссылке miq.edu.az/direktor.