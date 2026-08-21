В Азербайджане продлен срок электронного приема документов на конкурс директоров школ
Срок электронной подачи документов на конкурс для замещения вакантных должностей директоров был продлен.
Об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Отмечается, что 18 августа в 11:00 стартовал этап электронной подачи документов для трудоустройства на должность директора в государственные общеобразовательные учреждения, в которых данная позиция остается вакантной.
Претенденты имеют возможность пройти электронную регистрацию до 24 августа 11:00, перейдя по ссылке miq.edu.az/direktor.
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