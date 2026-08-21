Обнародована текущая ситуация с очередями грузовиков на погранично-пропускных пунктах Азербайджана

Обнародовано количество грузовых транспортных средств, находящихся в очереди на въезд и выезд на таможенно-пропускных пунктах, расположенных на государственной границе Азербайджанской Республики.

Как сообщили 1news.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на расположенном на границе с Россией таможенном посту «Ханоба» в очереди находится 1 грузовой автомобиль, а на таможенном посту «Самур» — 134.

На границе с Грузией на таможенном посту «Мазымгара» в очереди находятся 7 грузовых транспортных средств, а на таможенном посту «Красный мост» — 700.

На границе с Исламской Республикой Иран на таможенном посту «Билясувар» очередь не зафиксирована, а на таможенном посту «Астара» в очереди находятся 52 грузовых автомобиля.

В AYNA отмечают, что актуальную информацию о количестве грузовых транспортных средств на границе можно отслеживать на сайте Государственного таможенного комитета.

Кроме того, перевозчики при въезде могут самостоятельно определить пункт выезда. В случае большой очереди на выездном направлении можно обратиться к сотрудникам таможни и изменить пункт выезда.