По Запорожью и Харькову нанесены удары, есть погибшие

Российские силы в ночь на 25 августа нанесли удары по украинским городам Запорожье и Харьков.

Как сообщает УНИАН, по данным главы Запорожской областной администрации Ивана Фёдорова, в результате атаки БПЛА возник пожар в нежилых зданиях. Позднее стало известно, что по городу был нанесён удар управляемой авиационной бомбой, в результате которого погибли два человека.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетных ударах по промышленной зоне в Основянском районе города.

По его словам, в результате атаки погиб один человек.

Ранее удар БПЛА был нанесён по жилому дому в центре Чернигова. В результате пострадали 14 человек, в том числе двое детей в возрасте 12 и 17 лет.