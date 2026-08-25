В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Хатаинском районе столицы.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, водитель автомобиля Toyota Camry Пярвиз Расулов совершил наезд на пешехода Самира Ализаде, 1994 года рождения.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии и причины наезда устанавливаются.