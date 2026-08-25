В Евлахе водитель мотоцикла скончался после ДТП

В Евлахе мужчина скончался после столкновения автомобиля с мотоциклом.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на территории Евлахского района. Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, авария произошла с участием автомобиля ВАЗ-2106, которым управлял Назим Исаев, и мотоцикла «Муравей» под управлением Махмуда Керимова.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга и переломы костей черепа. Пострадавшего госпитализировали в Евлахскую центральную районную больницу.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, состояние мужчины оставалось тяжелым. На следующий день после аварии Махмуд Керимов скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.