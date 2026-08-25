 «Возможно, нас перепутали в роддоме»: Армянка из Баку ищет родственников спустя 64 года - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

«Возможно, нас перепутали в роддоме»: Армянка из Баку ищет родственников спустя 64 года - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:53 - Сегодня
«Возможно, нас перепутали в роддоме»: Армянка из Баку ищет родственников спустя 64 года - ФОТО

Пользователь Facebook Герман Лукомников рассказал на своей странице в социальной сети о том, что его одноклассница и подруга по бакинскому детству Ромелла Каспарова сделала генетический тест с крайне неожиданными результатами.

«Оказалось, что у неё вообще нет пересечений по ДНК с её родными как с отцовской, так и с материнской стороны. Что стало полнейшим сюрпризом и для неё, и для них, ее родные тоже сделали такой тест. Она предполагает, что её перепутали в роддоме с другой девочкой. И в связи с этим ищет эту другую девочку, вернее, женщину. И её родных, то бишь собственных природных родителей и родственников» - отмечает Г.Лукомников, подчеркивая, что Ромелла Каспарова родилась 5 августа 1962 года в Баку, в роддоме имени Крупской (ныне родильный дом № 5 – прим.ред.).

«Всю жизнь считала себя армянкой, и тест в самом деле показал армянскую кровь, но лишь 50 %. А другая половина - русская, украинская или белорусская. То есть женщина, которую она ищет - её, условно говоря, «сестра по ошибке», - видимо, тоже родилась 5 августа 1962 (ну, может быть, плюс-минус день) в Баку, в том же роддоме. А росла предположительно в армяно-славянской семье» - продолжает Г.Лукомников, отмечая, что в роддоме, как выяснилось, не хранят столь давних данных.

Сама 64-летняя Ромелла Каспарова также сделала публикацию на своей странице в социальной сети Facebook, в которой отметила следующее: «Ищу женщину, которая родилась 5 августа 1962 года в армяно-славянской семье (50% армянской крови, остальные 50% - русской, украинской и/или белорусской). Огромная просьба расспросить ваших знакомых и родственников, кто проживал в Баку в 60-х годах прошлого столетья. Буду безмерно благодарна за любую информацию, любой контакт. Огромное спасибо всем неравнодушным!».

Отметим, что история Ромеллы Каспаровой вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи обсуждают неожиданные результаты генетического теста и пытаются разобраться в обстоятельствах этой необычной семейной истории.

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