В Джалилабадской больнице назначен новый директор
Руководителем Джалилабадской районной центральной больницы назначен Теймур Адыширин оглу Мирзабейли.
Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, соответствующее кадровое решение принято в отношении медицинского учреждения.
Мирзабейли приступит к руководству больницей после назначения на новую должность.
Ранее должность директора Джалилабадской районной центральной больницы занимал Огтай Амануллаев. Несколько дней назад он был освобожден от этой должности и назначен руководителем Лянкяранской больницы.
Таким образом, кадровые изменения затронули руководство сразу двух медицинских учреждений южного региона Азербайджана.
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