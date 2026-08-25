В Джалилабадской больнице назначен новый директор

Руководителем Джалилабадской районной центральной больницы назначен Теймур Адыширин оглу Мирзабейли.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, соответствующее кадровое решение принято в отношении медицинского учреждения.

Мирзабейли приступит к руководству больницей после назначения на новую должность.

Ранее должность директора Джалилабадской районной центральной больницы занимал Огтай Амануллаев. Несколько дней назад он был освобожден от этой должности и назначен руководителем Лянкяранской больницы.

Таким образом, кадровые изменения затронули руководство сразу двух медицинских учреждений южного региона Азербайджана.