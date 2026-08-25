В Баку восьмилетний ребенок погиб, застряв между прутьями 

В Баку восьмилетний ребенок погиб в результате несчастного случая.

Трагический инцидент произошел в поселке Рамана Сабунчинского района столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, ребенок 2018 года рождения находился во дворе своего дома, где его голова застряла между железными прутьями. В результате ребенок не смог освободиться и задохнулся.

На место происшествия прибыли соответствующие службы. Спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего проводится расследование.