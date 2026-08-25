Сегодня Бакинский метрополитен продлит работу до 01:00

В связи с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) будет изменён режим работы Бакинского метрополитена.

Матч начнётся в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Если встреча продлится до серии пенальти, станции метро будут открыты для входа пассажиров до 01:00, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

В частности, станция «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме. На линию при необходимости готовы выпустить резервные составы, также будет выделен дополнительный персонал.

Дополнительные меры будут приняты на станциях «Нариманов» и «28 Мая».

Отмечается, что при этом в течение дня поезда Бакинского метрополитена будут курсировать по действующему графику.