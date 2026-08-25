Эксперт: Реформы в Казахстане откроют новые возможности для партнерства с Азербайджаном

В Казахстане 23 августа прошли первые выборы в Курултай - новый однопалатный парламент, учрежденный принятой ранее Конституцией республики.

Сегодня, 25 августа Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала результаты выборов, согласно которым, победу одержала партия «Әділет», набрав 71,17% голосов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал выборы в однопалатный Курултай важным историческим событием: «Сплотившись как единая нация, мы осуществляем масштабные реформы […] Нам удалось достичь значимых результатов. Вместе с тем предстоит еще масштабная работа, а поставленные перед нами цели имеют особое значение. Сегодняшние выборы – это лишь начало этой большой работы».

Он отметил, что эти выборы стали наглядным свидетельством зрелости и единства граждан Казахстана, проявивших высокую ответственность и деятельный патриотизм, искреннюю заботу о светлом будущем народа, в особенности подрастающего поколения. Токаев подчеркнул, что всесторонняя модернизация Казахстана, политические и экономические реформы стали необратимой тенденцией и, как показали итоги выборов в Курултай, пользуются поддержкой подавляющего большинства граждан: «Данный факт — это надежная гарантия успеха дальнейших планов строительства и обустройства Справедливого, Прогрессивного, Чистого Казахстана».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Казахстанского государства Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов в новый парламент республики – Курултай. «Выражаю уверенность, что это важное событие, символизирующее начало нового исторического этапа в общественно-политической жизни Казахстана, послужит всестороннему развитию Вашей страны, продолжению проводимых Вами широкомасштабных реформ и реализации предстоящих задач. Желаю работе Курултая успехов.

Развитие наших отношений с Казахстаном, с которым мы тесно связаны общими корнями, национально-духовными ценностями и узами братства, имеет для нас особое значение. Активный и плодотворный политический диалог с вами придал импульс дальнейшему укреплению азербайджано-казахстанского стратегического партнерства и наполнению его новым содержанием.

Верю, что построенные на здоровом фундаменте азербайджано-казахстанские дружественные отношения и стратегическое партнерство нашими совместными усилиями продолжат развиваться по восходящей линии и углубляться в интересах наших народов», - говорится в послании азербайджанского лидера.

Своими мыслями о значении выборов как в национальном, так и геополитическом измерении с 1news.az поделился эксперт казахстанского Института прикладных этнополитических исследований Рустем Бектрумов.

- Какое значение имеют первые выборы в Курултай для дальнейшего политического развития Казахстана? Какие возможности открывает переход к однопалатной модели?

- Первые выборы в обновленный Курултай имеют важное значение, поскольку знаменуют практический переход Казахстана к новой институциональной модели. Речь идет не только об изменении структуры парламента, но и о начале нового этапа политической модернизации страны.

Однопалатная модель способна сделать законодательный процесс более оперативным, понятным и прозрачным, сократить дублирование процедур и повысить персональную и политическую ответственность депутатов за принимаемые решения. Она также показывает, что Казахстан дает людям больше возможностей участвовать в политической жизни. Когда граждане сами выбирают своих представителей, это повышает доверие к власти и делает систему более справедливой.

Переход к однопалатной модели парламента может повысить оперативность законодательной работы, поскольку исключает необходимость последовательного согласования законопроектов двумя палатами. Это особенно важно в условиях проведения масштабных реформ, требующих своевременного реагирования на современные вызовы.

Вместе с тем эффективность новой модели будет определяться не только скоростью принятия законов. Принципиально важно обеспечить высокое качество парламентской экспертизы, содержательность дискуссий, действенный контроль за исполнением законов и учет различных общественных интересов.

При соблюдении этих условий Курултай сможет стать авторитетной площадкой для открытого обсуждения стратегических вопросов развития государства.

- Как, на ваш взгляд, формирование нового Курултая может отразиться на развитии Казахстаном международного сотрудничества?

- Формирование нового Курултая может оказать положительное влияние как на внутреннее развитие Казахстана, так и на его сотрудничество с зарубежными партнерами.

Казахстан занимает важное положение в центре Евразии, связывая Центральную Азию с Азербайджаном и Южным Кавказом, Россией, Китаем и европейскими странами. Поэтому принимаемые Курултаем законы будут иметь значение не только для проведения реформ внутри страны, но и для развития международных экономических и транспортных связей.

Особое значение приобретает развитие прямого взаимодействия между законодательными органами соседних стран. Регулярные встречи и обмен мнениями помогают укреплять взаимное доверие, согласовывать подходы и создавать надежную правовую основу для реализации совместных проектов. Такое сотрудничество особенно важно в сферах транспорта и логистики, энергетики, торговли, цифровизации, а также водной и экологической безопасности.

Дополнительный импульс может получить развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Среднего коридора. Для повышения его конкурентоспособности необходимы согласование тарифов и процедур, цифровизация документооборота, модернизация портов и железнодорожной инфраструктуры, а также устранение административных барьеров.

Не менее перспективны совместные проекты в сфере зеленой энергетики, передачи электроэнергии, телекоммуникаций и искусственного интеллекта. Одновременно Казахстан может продолжить играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности, расширении экономической взаимосвязанности и поиске согласованных решений по вопросам климата и водных ресурсов.

Эффективная и последовательная законодательная работа Курултая поможет Казахстану расширять сотрудничество с зарубежными партнерами и воплощать совместные инициативы в конкретных проектах, отвечающие интересам государства, бизнеса и граждан.

- Какими вам видятся перспективы казахстанско-азербайджанского взаимодействия в свете преобразований в Казахстане?

- Отношения Казахстана и Азербайджана имеют прочный фундамент. Наши страны связывают историческая и культурная близость, братские отношения между народами, взаимное уважение и стратегическое партнерство.

Проводимые в Казахстане политические и институциональные преобразования создают дополнительные условия для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и повышения эффективности реализации достигнутых договоренностей.

Большой потенциал сохраняется в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Перспективными направлениями являются промышленная кооперация, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, телекоммуникации и создание совместных производств. Значительные перспективы связаны с транзитом казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, развитием портовой инфраструктуры и судоходства на Каспии.

Стратегическое значение имеет строительство Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Актау и Сумгайытом, подводный этап прокладки которой недавно завершился.

Новые институциональные условия в Казахстане также будут способствовать совершенствованию правовой базы сотрудничества. Более тесное взаимодействие Курултая с Милли Меджлисом Азербайджана позволит депутатам обмениваться опытом законотворческой работы, своевременно рассматривать вопросы реализации двусторонних соглашений и совершенствовать правовые условия для развития деловых связей и взаимных инвестиций.

Отдельного внимания заслуживает дальнейшее развитие культурных и гуманитарных контактов. Расширение образовательных и научных обменов, сотрудничество университетов, проведение совместных культурных мероприятий и развитие туризма будут укреплять связи между гражданами наших стран. Сочетание политического доверия, экономических интересов и близости народов создает прочную основу для дальнейшего развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.

Убежден, что проводимые в Казахстане политические и институциональные преобразования откроют дополнительные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Азербайджаном.

Объединяя усилия, наши страны могут внести значительный вклад в расширение экономических и гуманитарных связей между Центральной Азией, Южным Кавказом, Каспийским регионом и Европой.