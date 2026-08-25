Исландия и Ирландия пока не решили, будут ли участвовать в «Евровидении-2027»

Исландия и Ирландия пока не приняли окончательного решения об участии в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

Исландский вещатель RÚV сообщил, что вопрос участия страны в конкурсе 2027 года пока не рассматривался советом директоров. Следующее заседание совета запланировано на конец сентября.

Ранее Исландия отказалась от участия в «Евровидении-2026» в знак протеста против допуска Израиля к конкурсу. В связи с этим вопрос о возвращении страны в 2027 году остается открытым.

Неопределенной остается и позиция Ирландии. Ирландский общественный вещатель RTÉ подтвердил, что решение об участии в «Евровидении-2027» пока не принято и будет принято в установленном порядке.

Как и Исландия, Ирландия не участвовала в конкурсе 2026 года из-за позиции в отношении участия Израиля. Ранее руководство RTÉ заявляло, что не видит оснований для изменения своей позиции.

Таким образом, на данный момент ни Исландия, ни Ирландия не объявляли об отказе от участия в «Евровидении-2027». Окончательные решения вещателей ожидаются позднее.

«Евровидение-2027» пройдет в Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй - 13 мая, а гранд-финал - 15 мая.

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