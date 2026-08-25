В Лачине обсуждены возможности импорта и экспорта электроэнергии между Азербайджаном и Арменией

25 августа в городе Лачин Азербайджанской Республики состоялась рабочая встреча представителей Министерства энергетики Азербайджанской Республики и ОАО «Азерэнержи», Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения и армянской компании «Оператор электроэнергетической системы».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в ходе встречи стороны обсудили возможности импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами, а также возможные варианты сопряжения энергетических инфраструктур двух стран на государственной границе.