В Азербайджане уничтожили 158 кг мороженого с опасными бактериями - ФОТО

Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) проведен мониторинг с целью оценки показателей безопасности и качества мороженого.

В рамках мониторинга были отобраны 27 образцов мороженого 13 производителей и проведены лабораторные исследования, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По результатам исследований несоответствие было выявлено в образце продукции, принадлежащем производителю - физическому лицу Касымову Тахиру. В частности, в образце молочного мороженого «Matroskin» под товарным знаком «Fantaziya», произведенного на данном предприятии по переработке мороженого, выявлены микробиологические несоответствия по показателям E. coli и Enterobacteriaceae. Кроме того, несмотря на то, что на этикетке продукта было заявлено использование сливочного масла, в его составе был обнаружен растительный стерол.

В связи с этим в соответствии с законодательством были приняты административные меры. Производство мороженого на предприятии приостановлено, а также принято решение о введении ограничительных мер, предусматривающих запрет реализации, изъятие из оборота и отзыв партии продукции, в которой были выявлены несоответствия.

В результате в присутствии сотрудников AQTA было уничтожено в общей сложности 158,4 кг несоответствующей требованиям продукции: 38,4 кг, отозванных из торговых сетей, и 120 кг, находившихся на складе предприятия.